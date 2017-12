Vladimir Putin i-a transmis lui Bashar al-Assad ca Rusia va ajuta Siria sa isi apere suveranitatea

"Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea suveranitatii, unitatii si integritatii, pentru promovarea unui proces politic si in vederea eforturilor de ajutorare a economiei nationale", se arata in declaratia de la Kremlin, citata de Reuters.Presedintele rus a ordonat la jumatatea lui decembrie o retragere partiala a trupelor desfasurate incepand din septembrie 2015 in Siria, in sustinerea armatei lui Bashar al-Assad, apreciind ca misiunea lor "a fost indeplinita stralucitor".Aceasta interventie i-a permis regimului sa reia controlul asupra celei mai mari parti a tarii de la rebeli si jihadisti, incoltiti in cateva "buzunare" pe teren.Potrivit lui Putin, "echipamentele (jihadistilor), statele lor majore, infrastructurile si mii de combatanti au fost distruse" de la inceputul operatiunii ruse, la care au participat in total "peste 48.000 de soldati si ofiteri rusi".Acest numar include piloti si marinari, unitati ale Politiei Militare, agenti de informatii si comunicatii, dar si consilieri militari, a precizat el.Armata rusa isi va mentine, insa, in Siria, Centrul de Reconciliere a Beligerantilor, trei batalioane ale Politiei Militare, baza aeriana de la Hmeimim si baza militara navala de la Tartus.