Ringo Starr si Barry Gibb, distinsi cu titlul de cavaler de regina Elizabeth a II-a

Cantaret, compozitor si producator, Gibb a fost distins cu titlul de cavaler (Knights Bachelor), de asemenea, pentru serviciile aduse muzicii si pentru filantropie. El a declarat ca va simti "magia si stralucirea" acestui moment "pentru tot restul vietii".Intre personalitatile care au fost incluse pe lista persoanelor in preajma Anului Nou, publicata vineri, se numara, intre altii, renumita dansatoare Darcey Bussell, fost director al The Royal Ballet si presedinte al The Royal Academy of Dance, care a primit titlul de "Dame Commander" a Ordinului Imperiului Britanic, pentru promovarea dansului in Marea Britanie si in strainatate.Actorul, scriitorul si muzicianul Hugh Laurie, premiat cu trei Globuri de Aur, cunoscut din serialul de televiziune "House", a fost distins cu titlul de Comandor al Imperiului Britanic, iar artistul hip-hop Wiley, nascut cu numele Richard Cowie, a devenit Member al Ordinului Imperiului Britanic.Personalitatile care primesc titluri in cadrul Order of the Companions of Honour sunt selectate de doua ori pe an, cu ocazia zilei de nastere a reginei si in preajma Anului Nou.