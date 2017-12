Trump indeamna ironic sa se foloseasca incalzirea "climei" impotriva valului de frig din nordul SUA

"In Est, in ajunul Anului Nou ar putea sa fie CEL MAI MARE FRIG inregistrat vreodata. Poate am putea sa folosim putin din aceasta batrana incalzire a climei pe care tara noastra, ci nicio alta tara, se pregateste sa plateasca trilioane de dolari, pentru a se proteja de el. Acoperiti-va", a scris joi presedintele american pe Twitter, potrivit news.ro.Miliardarul in varsta de 71 de ani s-a aratat mereu sceptic cu privire la incalzirea globala, denuntand, inainte sa devina presedinte, inclusiv o "inventie" a Chinei.Acest mesaj postat pe Twitter joi a declansat o avalansa de reactii ale unor navigatori pe Internet si oameni de stiinta, care incearca sa-i explice modificarile climatice presedintelui american."Modificarea climatica este foarte reala, chiar daca e foarte frig in exteriorul Trump Tower in acest moment", i-a raspuns pe Twitter directorul Academiei de Stiinte din California Jon Foley."La fel, exista in continuare foamete in lume, chiar daca dumneavoasta tocmai ati manat un Big Mac", a adaugat el."In 2017 au existat aproximativ trei recorduri de cladura in Statele Unite, pentru fiecare record de frig", a subliniat deputata democrata din statul Washington Pramila Jayapal."Meteorologia nu este acelasi lucru cu clima. Presedintele ar trebui sa poata sa inteleaga asta. Nu este greu".Potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), 2017 ar urma sa fie anul cel mai cald inregistrat vreodata la nivelul planetei.Dupa ce s-a instalat la Casa Alba, Donald Trump a retras Statele Unite din Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice, apreciind ca acesta distruge locuri de munca in industrie.Administratia Trump a retras, de asemenea, incalzirea globala de pe lista "amenintarilor" la adresa Statelor Unite si a relansat exploatarea carbunelui si unor rezerve de gaz si petrol de sist in zone federale protejate.