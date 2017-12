O statuie a unui caine care seamana cu Donald Trump a fost expusa intr-un centru comercial din China

Statuia gigantica a fost indelung comentata pe retelele de socializare in Taiyuan (nord) reprezinta o specie de buldog alb, care sta pe labe, avand aceeasi mimica ca a multimilioanrului newyorkez, scrie news.ro.Animalul este pieptanat cu o suvita blonda care aminteste de cea a presedintelui american si are un deget ridicat, asa cum ii este obiceiul lui Trump in discursurile sale.Anul Cainelui, dupa calendarul lunar chinez, incepe in luna februarie, dupa cel al Cocosului.De altfel, Donald Trump s-a nascut in 1946 sub semnul zodiacal chinez al Cainelui, la fel ca predecesorii sai George W. Bush si Bill Clinton.Dupa canoanele astrologice chineze, persoanele nascute in Anul Cainelui sunt directe si extrem de loiale, cu un accentuat simt al justitiei. Dar sunt si incapatanate si irascibile.Iarna trecuta, pentru a celebra Anul Cocosului, acelasi centru comercial a expus o statuie a pasarii care semana cu Donald Trump. Lucrarea a inspirat numeroase alte replici, inclusiv un model gonflabil care a fost expus vara aceasta nu departe de Casa Alba.Cu toate ca in diverse ocazii chinezii se distreaza pe seama liderilor internationali, nu acelasi lucru pot face cu propriii conducatori din cauza cenzurii si autocenzurii care vegheaza la respectarea politicienilor comunisti aflati la putere.Comentariile despre Winnie the Pooh au fost blocate vara trecuta pe retelele de socializare dupa ce unii internauti au glumit spunand ca ursul seamana cu presedintele Xi Jinping.