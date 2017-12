Marea Britanie: O comisie parlamentara cere Facebook sa furnizeze informatiile legate de eventuala ingerinta ruseasca in Brexit pana in 18 ianaurie

"Se face o luna de cand am cerut aceste informatii de la Facebook si vrem sa vedem actiuni", a afirmat Damian Collins.Comisia pe care o conduce, insarcinata cu sectorul digital, mass media si sport (DCMS) din camera Comunelor, nu are puterea de a impune actiuni dar Collins a subliniat ca are sprijinul ministrului insarcinat cu sectorul digital, Matthew Hancock.DCMS a cerut Facebook si Twitter sa ii ofere elemente legate de eventuale "ingerinte" rusesti, in special dupa dezvaluirile legate de Internet Research Agency.Aceasta societate din Sankt Petersburg, legata de serviciile rusesti de informatii, este acuzata ca a publicat mii de mesaje pentru a influenta alegerile prezidentiale americane din 2016.Intr-o scrisoare adresata comisiei electorale britanice, Facebook a afirmat ca nu a gasit decat trei continuturi finantate de aceasta societate si care au ajuns la publicul britanic, pentru o valoare de sub un dolar.Facebook a precizat ca aceste mesaje erau legate de imigratie si nu de referendumul asupra iesirii din UE.O cercetare pe care insa Collins nu o gaseste suficienta, in conditiile in care Facebook "nu a luat in considerare conturile din Statele Unite"."Avem aceeasi problema cu Twitter, caruia i-am cerut sa efectueze o ancheta aprofundata", a adaugat deputatul.