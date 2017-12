Ungaria organizeaza conferinta "Viitorul Europei" / Printre invitati: ultra-conservator Milo Yiannopoulos si un lider al extremei drepte din Germania

Evenimentul, intitulat "Viitorul Europei", are loc in perioada 23 - 25 ianuarie si va oferi "oportunitatea de a analiza in ansamblu procesele politice si culturale (...) care modeleaza prezentul si viitorul" continentului, potrivit site-ului internet al conferintei.Milo Yiannopoulos, mare admirator al presedintelui american Donald Trump si apostol al nationalismului alb in Statele Unite, va vorbit despre "provocarile lumii occidentale". Acest britanic de 33 de ani a fost nevoit sa demisioneze de la site-ul Breitbart News in februarie, dupa afirmatii care pareau ca justifica pedofilia.Principalul orator la o masa rotunda dedicata imigratiei, "presiunii migratorii" din Europa si "salvgardarii valorilor noastre si a crestinismului" va fi germanul Gotz Kubitschek, editorialist si militand foarte activ in cadrul noii extreme dreapta din Germania, apropiat de miscarea islamofoba Pegida si de partidul AfD (Alternativa pentru Germania).Printre alti invitati figureaza filosoful francez Pascal Bruckner, ministrul ungar al Afacerilor Externe Peter Szijjarto dar si un eurodeputat Fidesz, partidul ultraconservator al premierului ungar Viktor Orban.Colocviul este prezentat drept una dintre manifestarile organizate de guvernul ungar in cadrul presedintiei anuale a aliantei regionale Grupul de la Visegrad, care regrupeaza Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia, si de care Romania a dat semne de apropiere recent.Un site de stiri pro-guvernamental il descrie pe Yiannopoulos drept unul dintre "arhitectii succesului lui Donald Trump" si califica vizita sa la Budapesta drept un "moment istoric". "Va fi un vis devenit realitate pentru multi", scrie acest site, PestiSracok.hu.In 2014, Ungaria a interzis organizarea unei conferinte a "National Policy Institute", condus de Richard Spencer, adept al suprematiei albe si un apropiat al lui Milo Yiannopoulos. Si acea conferinta se intitula "Viitorul Europei".