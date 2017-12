Marea Britanie: Visul intrerupt al polonezilor despre noua patrie

In timpul vizitei la Varsovia saptamana trecuta, premierul Theresa May a dat asigurari ca "vrea ca polonezii sa ramana in Insule". "De aceea am lucrat atat de intens la realizarea acordului cu Uniunea, gratie caruia putem garanta drepturile cetatenilor UE care locuiesc in Marea Britanie", a declarat. Dar, asa cum singura a recunoscut, aceste garantii sunt inscrise in legea britanica si vor fi executate de instantele juridice britanice. Or, aceasta inseamna ca dupa Brexit pot fi anulate in orice clipa.Tocmai de aceea, dupa referendumul din 23 iunie 2016 polonezii, la fel ca alti cetateni ai Uniunii, au cerut masiv indiferent de cele stabilite de Bruxelles garantii privind pastrarea statutului de pana acum: mai intai dreptul la sedere, apoi cetatenia. Aceasta s-a dovedit insa un calvar. Cu toate ca polonezii constituie in prezent cel mai numeros grup de straini in Insule (un milion de persoane), anul trecut au reusit sa obtina pasaportul britanic numai 4437 din ei, mult mai putini decat cetatenii Indiei, Pakistanului, Nigeriei, RSA si Bangladesh-ului."May in timp ce era sefa a MAI a implementat sistemul 'mediului ostil' (hostile environment) fata de imigrantii ilegali. Pentru a obtine dreptul de sedere trebuie sa dovedesti ca muncesti legal in Marea Britanie timp de cinci ani, dar orice pauza mai mare de trei luni face ca ultimul an sa nu fie luat in considerare. Aceasta este o problema mai ales pentru femeile care intre timp au nascut un copil. Cand au fost insarcinate nu s-au asteptat sa-si piarda drepturile de pana atunci. Cererea de sedere permanenta a fost prelungita. Cetatenia cere la randul ei, intre altele, cunostinte legate de viata actuala din Marea Britanie si cunoasterea limbii, care constituie o piedica mare pentru persoanele ce executa ocupatii simple" - spune pentru Rzeczpospolita (Rz.) Don Flynn, directorul institutului Migration Rights Network din Londra.Peste circa un an si ceva, in 29 martie 2019, Marea Britanie nu va mai face parte din Uniune si va incepe singura sa stabileasca conditiile pentru noii veniti. May poate atunci sa incerce sa reduca imigratia neta in Insule la "cateva zeci de mii pe an", asa cum a promis de mai multi ani ca sefa a MAI. Deocamdata, in principal ca urmare a imigratiei din afara Europei, din iunie 2016 pana in iunie 2017 in tara s-au stabilit cu 230.000 mai multe persoane decat au plecat de acolo. In acest timp politia a alungat 5300 cetateni ai UE, cea mai mare parte din Europa Centrala."Dupa Brexit, cel care are venituri mai mici de 18.600 lire pe an nu va putea sa-si aduca sotia, iar pentru a obtine dreptul de sedere va trebui sa castige cel putin 30.000 lire pe an, ceea ce inseamna mai mult decat castiga majoritatea polonezilor ce lucreaza in hoteluri si restaurante" - spune Flynn. Problema nu se refera numai la polonezi, ci la toti cetatenii Uniunii, care au crezut multi ani ca Marea Britanie poate fi a doua lor patrie si le va recunoaste drepturi identice cu ale populatiei locale."Multi din noi sunt foarte ingrijorati. Cand am venit aici, toti am avut o incredere uriasa in acest popor drept, vesel si inteligent. Dar totul s-a evaporat. Incertitudinea creste cu fiecare zi" - spune pentru saptamanalul 'Der Spiegel' Maike Bohn, profesoara germana, aflata in fruntea unei organizatii ce apara drepturile milioanelor de cetateni ai UE care traiesc in Insule.Saptamanalul din Hamburg citeaza multe alte exemple de discriminare, pe care le intalnesc tot mai des imigrantii din Uniune, de la cerinta de a prezenta pasaportul britanic la banca pana la necesitatea de a avea permis britanic de circulatie inainte de a imprumuta o masina. Nu este vorba insa numai de dificultati administrative, ci si de o aversiune tot mai mare a britanicilor fata de imigrantii europeni."Rasismul a fot intotdeauna prezent aici, dar Brexit-ul a eliberat la multi oameni sentimente, pe care mai inainte le-au ascuns" - spune pentru "RZ" Marcin Angiel de la portalul informativ pentru polonezii din Insule, Londynek.net. Ziarul acesta pe internet este plin de exemple de agresiune fata de polonezi.In opinia MAI britanic, in primele luni ale acestui an (ultimele date accesibile), numarul infractiunilor din ura (hate crimes) a crescut cu 29%, atat din cauza situatiei economice ce se inrautateste din cauza Brexit-ului, cat si a seriei de atentate teroriste in orasele britanice. In unele cazuri cifrele sunt socante. In orasul Aberdeen de 200.000 locuitori in cursul unei jumatati de an politia a inregistrat 144 cazuri de infractiuni din ura, din care 70% impotriva polonezilor."Tot mai multi polonezi se intreaba daca deja nu este momentul sa se intoarca in Polonia", recunoaste Marcin Angiel. Anul trecut au decis sa se intoarca 20.000 din compatriotii nostri, citeaza Rador.