Bulgaria: 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare/ Plevneliev: Inca nu am depozitat socialismul in muzeu

"Doresc foarte mult ca tranzitia sa se finalizeze si sa ajungem de comun acord in societate ca lucrurile stau astfel", a declarat Plevneliev, sef de stat in perioada 2012-2017. "Pentru a se termina tranzitia, insa, trebuie sa scriem istoria astfel incat aceasta sa ramana pentru generatiile viitoare si sa privim inainte, catre secolul XXI, in alt mod. Astazi in societate exista divizari care nu sunt depasite. Multi bulgari cred ca in perioada socialismului traiul a fost sigur, linistit, iar altii cred ca a existat un dictat al regimului comunist si al serviciilor secrete, au existat tabere, etc", a spus Plevneliev.Potrivit spuselor sale, "multe foste state socialiste au pus socialismul in muzeu, dar Bulgaria nici asta nu a facut". "Ajutati voi, tinerii, sa unim societatea si sa facem un muzeu al secolului XXI, unde sa spunem adevarul asa cum a fost. Am dus o batalie in timpul mandatului meu ca dosarele sa mearga acolo unde trebuie sa fie. Pana cand nu scoatem dosarele, nu putem sa stim intregul adevar. 10.800 de persoane sunt in prezent fosti colaboratori ai fostei Securitati a Statului, iar acestia lucreaza in institutiile din Bulgaria. Iata, imi cumpar o carte despre cele mai importante 100 de personalitati ale Bulgariei si pe coperta este Todor Jivkov", a adaugat fostul presedinte.El a facut apel pentru un patriotism modern si pentru valori euroatlantice. "Astazi, ma gandesc cateodata ca ce e mai greu abia urmeaza, pentru ca ii vad pe cei care afiseaza nationalism si populism. Trebuie sa fim egali cu ceilalti, nu sa fim robi pentru o mare putere sau pentru alta. O mare parte din nationalistii bulgari flutura un steag strain, nu drapelul bulgar, vorbesc despre nationalism, nu despre patriotism", a spus Plevneliev, potrivit Mediapool.