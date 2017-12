Doi romani, acuzati de presupuse atacuri cibernetice asupra camerelor de supravegere ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington

Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au fost arestati pe 15 decembrie in Romania. Potrivit Departamentului de Justitie al SUA, cei doi au compromis camerele de filmat ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington intre 9 si 12 ianuarie 2017, cu cateva zile inainte de festivitatea de investire in functie a presedintelui american, Donald Trump.Se pare ca cei doi planuiau sa ceara o rascumparare in schimbul returnarii imaginilor surprinse de camerele de filmat.