Legenda africana a fotbalului George Weah a castigat alegerile prezidentiale din Liberia

Aceste cifre se refera la 98,1% din voturile exprimate.Atacant vedeta al PSG si Milan AC in anii 1990, George Weah ii va succeda in 22 ianuarie lui Ellen Johnson Sirleaf, marcand astfel prima tranzitie democratica in ultimii peste 70 in aceasta tara anglofona din Africa de Vest, una dintre cele mai sarace din lume.Singurul african care a castigat Balonul de Aur, in 1995, Weah a fost absent din tara in cea mai mare parte a razboiului civil, soldat cu 250.000 de morti intre 1989 si 2003.Intrat in politica la finalul conflictului, s-a batut in turul doi al prezidentialelor din 2005 cu Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie aleasa sef de stat in Africa.In timpul razboiului civil, a pledat pentru pace in Liberia, cerand ONU sa ii salveze tara. Ca represalii, rebelii i-au ars casa din Monrovia si au luat ostatici doi dintre verii sai.Membru al etniei kru, una dintre principalele din Liberia, si nefacand deci parte din elita descendentilor fostilor sclavi americani care domina in mod traditional viata politica, George Weah a devenit vedeta in 1988, la 22 de ani, gratie lui Arsene Wenger.Timp de 14 ani, a jucat la cele mai mari cluburi europene - Paris SG si Milan AC, la apogeul carierei, iar apoi la Chelsea, Manchester City, Marseille - adunand o avere considerabila.