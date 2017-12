Israel: Parlamentul aproba o lege care interzice politiei sa publice detalii din anchete inainte ca procurorii sa inceapa urmarirea penala

Legea, aprobata cu 59 de voturi si 54 impotriva, interzice politie sa anunte daca a identificat suficiente probe pentru un act de acuzare, inainte ca procurorii sa decida daca incep sau nu urmarirea penala.Netanyahu este cercetat in doua dosare. In unul dintre ele, este acuzat ca de implicare in industria mass-media iar in celalalt de primire de cadouri de la oameni de afaceri. Acesta neaga acuzatiile.Parlamentarii opozitiei spun ca legea, initiata de partidul de dreapta al lui Netanyahu Likud, urmareste sa atenueze furia opiniei publice in fata acestor acuzatii, care au generat manifestatii saptamanale in Tel Aviv si apeluri la demiterea premierului.Netanyahu a sustinut personal legea, in 3 decembrie, afirmand ca urmareste sa impiedice publicarea de informatii care ar arunca o umbra de indoiala asupra unor oameni nevinovati, "ceva ce se intampla zilnic". In 60% dintre cazurile in care politia a recomandat inceperea urmarii penale, procurorii au decis invers, a argumentat Netanyahu.Tot el a cerut insa ca legea sa fie amendata astfel incat sa nu se aplice investigatiilor care il vizeaza.Forma finala a legii precizeaza ca nu se aplica investigatiilor anterioare ratificarii.Presa israeliana scrie ca politia va recomanda inceperea urmaririi penale in ianuarie iar un sondaj recent arata ca 60 - 63% dintre israelieni vor ca Netanyahu sa demisioneze, daca acest lucru se intampla.