Viral pe retelele de socializare: Tabarnia, regiunea fictiva care vrea sa se desprinda de Catalonia independentista

O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele mai discutate din lume pe Twitter, cu peste 120.000 de mesaje, potrivit Rador care citeaza Le Temps. Folosind harta, ea ia in deradere argumentele independentistilor, afirmand ca Tabarnia, neologism format din Tarragona et Barcelona, principalele doua orase de pe aceasta fasie de pamant de pe coasta catalana, "este o regiune care se diferentiaza prin mai multe aspecte de restul regiunii careia ii apartine".La alegerile regionale din 21 decembrie, independentistii au obtinut majoritatea absoluta ca mandate, dar nu ca voturi, sistemul electoral favorizand regiunile rurale din interior, mai nationaliste, in detrimentul zonelor urbane de pe coasta, care au votat pentru partidele care sustin unitatea Spaniei. "Votul nostru valoreaza de patru ori mai putin decat cel din Girona sau Lleida", cele doua provincii rurale care i-au propulsat pe independentisti in frunte pe 21 decembrie, arata textul. Petitia a fost lansata de o miscare care s-au denumit "Barcelona is not Catalonia", cu referire la sloganul separatist "Catalonia is not Spain".Autorii asigura de asemenea ca Barcelona si Tarragona sufera de un "deficit fiscal" fata de restul regiunii, reluand argumentul separatistilor potrivit caruia Catalonia, una din cele mai bogate regiuni ale Spaniei, plateste, in mod nedrept, pentru restul tarii. Ei cer "dreptul de a decide daca vrem sau nu sa formam o noua regiune spaniola care sa ne izoleze de amenintarea separatista", ca un ecou la "dreptul de a decide" agitat de catalanii care cer un referendum de autodeterminare pentru regiune.Luand in deradere argumentele istorice ale nationalistilor, petitia da exemplul regiunii Madrid, istoric legata de Castilia si astazi autonoma, care "este actualmente unul din motoarele Spaniei". Daca nationalistii pot invoca dreptul inexistent de a diviza, oricine o poate face", a comentat pe Twitter seful partidului anti-independenta Ciudadanos, Albert Rivera, distribuind un articol despre Tabarnia.