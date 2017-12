​VIDEO Rusia: Vladimir Putin si-a depus dosarul de candidatura in alegerile prezidentiale

Asezat la un birou si cu zambetul pe buze, presedintele rus si-a prezentat pasaportul unui membru al Comisiei care l-a primit, i-a inmanat un dosar de documente ce au fost verificate, intre care si unul privind justificarea veniturilor, si a schimbat cateva cuvinte cu el."Documentele au fost primite, multumesc, mult succes si un An Nou bun", a conchis membrul Comisiei Electorale.Putin, in varsta de 65 de ani, candideaza ca independent in alegerile din 18 martie 2018, in care porneste ca mare favorit, in lipsa unei concurente reale, si care l-ar mentine la putere pana in 2024, la un sfert de secol dupa ce a fost desemnat succesorul lui Boris Eltin.