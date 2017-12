Rusia: Liderul opozitiei cere proteste masive in toata tara pe 28 ianuarie si boicotarea alegerilor prezidentiale

Comisia electorala centrala din Rusia a decis marti, prin vot, ca lui Alexei Navalny sa i se interzica sa participe la alegerile prezidentiale de anul viitor pe motiv ca acesta are o condamnare penala. Navalnii, 41 de ani, a fost retinut de trei ori anul acesta si pus sub acuzare pentru organizarea, in mod repetat, de mitinguri si manifestatii publice.Comisia Europeana a criticat dur decizia autoritatilor ruse, iar societatea civila din Occident a denuntat decizia autoritatilor drept o incalcare a drepturilor cetatenesti.Navalnii este unul dintre putinii opozanti ai lui Putin intr-o tara in care ziaristi si politicieni de opozitie au fost batuti, incarcerati sau chiar asasinati in ultimii ani pentru indrazneala de a chestiona deciziile liderului de la Kremlin.