Averea celor mai bogati 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017 -  Bloomberg

Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg, citat de news.ro.

Indicele Bloomberg al miliardarilor, care include cei mai bogati 500 de oameni din lume, a crescut in 2017 cu 23%, in timp ce indicii bursieri MSCI World Index si Standard & Poor's 500 au avansat cu aproape 20%.

Cea mai mare crestere a fost inregistrata de averea fondatorului Amazon.com, Jef Bezos, de 34,2 miliarde de dolari, care a facut ca miliardarul sa devina in octombrie cel mai bogat om din lume, devansandu-l pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates.

Bill Gates, in varsta de 62 de ani, a detinut pozitia de cel mai bogat om din lume din mai 2013, dar s-a angajat sa doneze mare parte din averea sa actiunilor caritabile. In luna august, Gates a donat fundatiei Bill & Melinda Gates Foundation 4,6 miliarde de dolari.

Bezos, a carui avere neta a depasit 100 de miliarde de dolari la sfarsitul lunii noiembrie, are in prezent o avere de 99,6 miliarde de dolari, fata de averea de 91,3 miliarde de dolari detinuta de Gates.

George Soros a donat la randul sau o parte substantiala din averea sa. El a dezvaluit in octombrie ca familia sa a donat in ultimii cativa ai 18 miliarde de dolari catre organizatia sa caritabila Open Society Foundations. In acest fel, Soros a coborat pe locul 195 in topul miliardarilor calculat de Bloomberg, cu o avere neta de 8 miliarde de dolari.

La sfarsitul tranzactiilor de marti, cei 500 de miliardari din acest top aveau averi nete cumulate de 5.300 de miliarde de dolari.

Cea mai mare crestere a avut loc in cazul averilor miliardarilor din China. Astfel, cei 38 de miliardari chinezi inclusi in acest indice au realizat o crestere a averilor nete de 65%, respectiv de 177 de miliarde de dolari, cea mai mare in randul celor 49 de state reprezentate.

Averea fondatorului China Evergrande Group, Hui Ka Yan, a crescut cu 25,9 miliarde de dolari, respectiv cu 350% fata de 2016, aceasta fiind al doilea mare avans dupa cel consemnat de averea lui Jeff Bezos.

Co-fondatorul serviciului de mesagerie Tencent Holdings, Ma Huateng, a devenit al doilea cel mai bogat om din Asia, in urma cresterii de aproape doua ori a averii sale, la 41 de miliarde de dolari.

Numarul miliardarilor asiatici a devenit pentru prima oara mai mare decat cel al miliardarilor americani, potrivit datelor UBS Group si PricewaterhouseCoopers.

Statele Unite are cea mai mare prezenta in indice, cu 159 de miliardari, care au obtinut o crestere de 315 miliarde de dolari, respectiv de 18%, la o avere neta cumulata de 2.000 de miliarde de dolari.

Cei mai bogati 27 de oameni din Rusia au lasat in urma problemele provocate de anexarea Crimeei in 2014, depasind averea neta cumulata detinuta inainte de introducerea sanctiunilor occidentale.

Cel mai performant sector economic a fost in acest an cel tehnologic, in care cei 57 de miliardari inclusi in indice si-au marit averile cu un total de 262 de miliarde de dolari, respectiv cu 35%.

Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a obtinut a patra mare crestere a averii, de 45%, respectiv cu 22,6 miliarde de dolari.

In total, 440 de miliardari din indicele Bloomberg si-au marit averile in 2017, cu o valoare combinata de 1.050 milarde de dolari.

Intre miliardarii ale caror averi au scazut in acest an se afla magnatul francez al telecomunicatiilor Patrick Drahi. Averea acestuia a scazut cu 39%, respectiv cu 4,1 miliarde de dolari, la 6,3 miliarde de dolari.

Averea printului Alwaleed Bin Talal, cel mai bogat om din Arabia Saudita, s-a redus cu 1,9 miliarde de dolari, la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce a fost retinut, alaturi de alti printi, oficiali guvernamentali si oameni de afaaceri, in cadrul campaniei anti-coruptie lansata de printul mostenitor Mohammed bin Salman

In total, cei 58 de miliardari ale caror averi au scazut in 2017 au pierdut 46 de miliarde de dolari.

Un numar de 60 de miliardari au iesit din indicele Bloomberg, intre acestia aflandu-se magnatul industriei de retail din Africa de Sud Christo Wiese, a carui avere a scazut la 1,8 miliarde de dolari, de la un maxim de 7,7 miliarde de dolari in august 2016, in urma unui scandal legat de contabilitatea grupului sau Steinhoff International Holdings.