VIDEO Razboiul din Siria. Crucea Rosie anunta inceperea evacuarilor medicale din Ghouta de Est

Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.





Saptamana trecuta, o organizatie de caritate din Regatul Unit a declarat ca presedintele Bashar al-Assad ia in considerare cererea de a evacua sapte copii bolnavi de cancer din zona supusa asediului guvernului timp de patru ani.





Ei se numara printre cei peste 130 de copii care au nevoie de un tratament medical urgent acolo.





Aproape 12% dintre copiii din Ghouta de Est - care are o populatie totala de 400.000 - sufera de malnutritie acuta, a spus ONU.





Marti seara, Comitetul International al Crucii Rosii a publicat fotografii ale ambulantelor aduse pentru efectuarea evacuarilor.





Nu a furnizat insa detalii despre cat de multi oameni vor fi mutati din zona.

La inceputul acestei luni, Crucea Rosie spunea ca viata in Ghouta de Est devine "imposibila" si ca situatia de acolo a ajuns la un "punct critic". ONU a incercat timp de cateva saptamani sa organizeze evacuari medicale. Zeci de civili din zona ca au murit in ultimele bombardamente guvernamentale, iar penuria de alimente a dus la malnutritie severa.





Asediata din 2013 de regimul lui Bashar al-Assad, Ghouta de Est este una dintre cele patru "zone de dezescaladare" instituite in acest an in anumite regiuni ale tarii.