Sase plusuri care vin dupa intrarea in zona euro - presa bulgara

ipale.1. Pentru a fi ireversibila integrarea Bulgariei in UE. In februarie 2018, se va vedea foarte clar ca viitorul este in concordanta dintre zona euro si UE. Foarte curand se va vedea ca cine nu este in zona euro, va gravita in jurul Consiliului European, isi va pierde dreptul de vot - aceasta este perspectiva conform asa-numitului document de reflectie, dat publicitatii anul acesta si foaia de parcurs a acestuia. Se asteapta ca in anul 2019 sa fie facut un pas decisiv in acest sens. Consiliul European se va tine doar cu liderii puterii executive in statele din zona euro. Vor avea un ministru de finante propriu, un buget propriu si acces la toate fondurile europene si mijloace de aparare.2. Reducerea nivelului dobanzilor. In prezent, bancile bulgare nu au acces la afluxul de bani dat de Banca Central Europeana, care, de fapt, subventioneaza toate bancile din zona euro. Evident, 3-4 ani este perioada minima pentru a intra in mod real in zona euro. Pana atunci, presupun, se va fi terminat era dobanzilor negative.3. Cheltuielile pentru circulatia banilor vor scadea semnificativ. In prezent, orice firma bulgareasca care trebuie sa primeasca plati in euro are cheltuieli ca si cum ar face o plata transfrontaliera. Cand vom deveni parte din zona euro, aceste plati vor scadea si se vor masura in eurocenti.4. Va fi lichidat pacatul Consiliului Monetar, care priveaza bancile din sistemul bancar al tarii de un organism deosebit de important - creditorul de ultima instanta. Ca si cum ar fi un organism uman cu splina scoasa. Din aceasta cauza, toate bancile trebuie sa mentina o lichiditate mai mare de 2-3 ori decat bancile din zona euro. In momentul in care aderam la zona euro si iesim din Consiliul Monetar, poate si trebuie sa fie eliberata garantia pe care o avem la Banca Nationala a Bulgariei pentru fiecare leva pe care banca l-a pus in circulatie. O parte din aceasta suma poate fi folosita, de exemplu, pentru stingerea datoriei externe a Bulgariei.5. Agentiile de rating vor creste imediat rating-ul de credit al Bulgariei. Acest lucru inseamna acces la investitii.6. Riscuri? Noi le-am platit cu mult timp in urma. Eventuala majorarea a preturilor, cand trecem la euro? Am platit asta in anul 1997, leva este deja conectata la euro si deja nu mai are de unde sa se ia acest imbold suplimentar la valul inflatiei, care provine de la trecerea de la plata libera la valuta straina.