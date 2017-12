Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a statului palestinian

Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro. "A decide in mod unilateral recunoasterea Palestinei poate fi o masura eficace?" a intrebat seful statului ca raspuns la o intrebare adresata de cotidianul Le Figaro. "Nu cred. Ar fi o reactie la decizia americana care "a provocat turbulenta in regiune", a explicat Emmanuel Macron."As evita o astfel de greseala", a estimat el, adaugand ca nu va construi politica Frantei ca o reactie la politica americana. Presedintele Republicii a respins totodata atitudinea "timida" de a aborda acest dosar, in timp ce se investeste mult in kurzii si arabii irakieni sau in Golf. "Spiritul de metoda nu este timiditatea", a insistat el. Recenta decizie americana de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a provocat vii reactii internationale care au culminat joi cu o larga condamnare de catre Adunarea Generala a ONU.