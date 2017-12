Criza Ierusalimului: SUA, santaj cu portofelul

Presiunile diplomatice de ultim moment ale lui Donald Trump si ale reprezentantei sale la ONU, Nikki Haley, nu au fost suficiente. Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat, joi, 21 decembrie, cu o larga majoritate, (128 de voturi pentru, 35 de abtineri si 9 voturi contra) o rezolutie privind statutul Ierusalimului, sustinuta de Turcia si Yemen, potrivit Rador care citeaza Le Monde. Textul reia, in linii mari, un proiect prezentat luni Consiliului de Securitate, care condamna implicit recenta recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre presedintele american. Statele Unite, membre ale Consiliului, s-au folosit atunci de dreptul de veto pentru a impiedica adoptarea acestei rezolutii sustinute de ceilalti 14 membri. Aceasta blocare i-a determinat pe palestinieni, care doreau ca Ierusalimul, cucerit de Israel in 1967, sa devina capitala viitorului lor stat, sa ceara convocarea unei sesiuni extraordinare de urgenta a Adunarii Generale.Inaintea acestei reuniuni, dl Trump a cautat sa intimideze, amenintand cu taierea subventiilor pentru tarile care primesc ajutor financiar american, in caz ca vor sprijini noua rezolutie. Casa Alba a lasat de asemenea sa se inteleaga ca o adoptare a textului ar putea duce la scaderea contributiei Statelor Unite la bugetul ONU, care urmeaza deja sa fie redusa in viitorul exercitiu bugetar.Santaj cu portofelulAcest mesaj a fost repetat de Nikki Haley intr-un discurs dur rostit la tribuna Adunarii Generale, unde ea a aparat decizia Washingtonului de a muta ambasada din Israel de la Tel- Aviv la Ierusalim. "Statele Unite isi vor aminti aceasta zi in care au fost tinta Adunarii Generale pentru simplul fapt de a-si fi exercitat dreptul de natiune suverana", a spus ambasadoarea americana. "Ne vom aminti cand ni se va cere din nou sa fim principalii contributori ai Natiunilor Unite", a continuat ea foarte direct.Vehementa interventiei lui Haley a suscitat scepticismul si neincrederea multor diplomati, neobisnuiti cu santajul cu portofelul din partea primei puteri mondiale. "Nu auzi niciodata asa ceva de la tribuna Adunarii Generale, este halucinant!", a exclamat unul dintre ei. Textul, care aminteste o serie de rezolutii ale Consiliului de Securitate privind Ierusalimul si subliniaza caracterul ilegal al ocuparii de catre Israel a partii estice a Orasului sfant, a fost sustinut de doua treimi dintre statele membre. Franta si Marea Britanie, parteneri traditionali ai americanilor la ONU, au votat pentru, ca si China, Rusia si toate tarile din lumea araba, potrivit Le Monde.