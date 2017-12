Sigmar Gabriel: Acordul pentru Brexit ar putea servi ca model pentru relatiile UE cu Turcia si Ucraina

"Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie care va configura relatiile cu Europa dupa Brexit, atunci acesta ar putea servi ca model pentru alte tari", a declarat vicecancelarul, pentru grupul de presa german Funke.Seful diplomatiei germane a mai afirmat ca nu vede nici Turcia, nici Ucraina aderand la blocul comunitar in curand, si ca, de aceea, UE "trebuie sa aiba in vedere forme alternative de cooperare mai stransa".Gabriel a mai sugerat ca o astfel de abordare de catre Bruxelles ar putea duce la o "noua forma de uniune vamala, mai stransa" cu Turcia. Chiar daca situatia din Turcia a demonstrat ca aceasta tara se afla inca la o oarecare distanta de aderarea la UE, a spus Gabriel, gesturi recente ale Ankarei au aratat o disponibilitate din partea acesteia de a imbunatati relatiile cu Bruxellesul.Potrivit lui Gabriel, aceasta disponibilitate este impartasita de Berlin. "Este un semn bun ca mai multi germani incarcerati (in Turcia) au fost eliberati", a indicat social-democratul.Berlinul continua insa sa fie foarte ingrijorat de starea lui Deniz Yucel, corespondentul turco-german al cotidianului Die Welt, jurnalist tinut intr-o inchisoare din Istanbul din februarie, fiind suspectat de legaturi cu grupari teroriste, dar fara a fi fost inculpat. "Turcii stiu cat de importanta este soarta lui pentru noi", a subliniat ministrul de externe german.Cu putin timp inaintea Craciunului, Ankara a ordonat in mod surprinzator eliberarea pelerinului german David Britsch, dupa aproape 9 luni de arest.Cu cateva zile mai devreme fusese eliberat dintr-o inchisoare din Istanbul jurnalistul german Mesale Tolu. Reporterul a petrecut sapte luni in detentie, tot pentru acuzatii privind legaturi cu o organizatie terorista. Tolu nu are insa permisiunea de a parasi Turcia.