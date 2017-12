VIDEO Un castel in ruina din Franta a fost cumparat de persoane din 115 tari iar pretul a depasit asteptarile

"Este un record pentru Franta si fara indoiala pentru Europa in ceea ce priveste fondurile stranse si al celor care au cumparat", a afirmat marti pentru AFP Romain Delaume, director al agentiei de finantare participativa Dartagnans.fr, care a lansat in octombrie cumpararea colectiva impreuna cu Asociatia "Adopte un chateau", retea de ajutor pentru castelele aflate in pericol.Din Franta si din Statele Unite in majoritate, dar si din Afganistan, Burkina Faso, Peru, persoane anonime au achizitionat in doua luni si jumatate pentru 50 de euro "bucata" lor de castel sau au oferit-o unei rude de Craciun. Ei vor putea deveni actionari la societatea pe actiuni simplificata (SAS) cu 1 euro suplimentar.Oferta este in prezent inchisa si numarul total de contributori se apropie de 19.000, unii cumparand mai multe parti pentru a face cadouri, ceea ce va duce la un numar total de 25.000 de proprietari.Castelul La Mothe-Chandeniers a fost construit in secolul al XIII-lea, dar versiunea sa actuala dateaza din secolul al XIX-lea.Probabil devastat la Revolutie, el a fost cumparat din nou in 1809 si renovat conservandu-se o parte din edificiul medieval, apoi refacut masiv la sfarsitul secolului al XIX-lea intr-un stil romantic.Distrus de un incendiu in 1932, castelul a fost cumparat in 1982 de un localnic indragostit de patrimoniu, astazi in varsta de 82 de ani, cu care a fost incheiat un acord de vanzare in octombrie, pentru 500.000 de euro.Resedinta pentru artisti, loc de manifestari culturale, de spectacole, partial camere de hotel, nicio ipoteza nu a fost exclusa ca urmare a multiplelor sugestii venite din partea donatorilor.