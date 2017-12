China: Un disident a fost condamnat "ca exemplu" la 8 ani de inchisoare

Wu Gan, militant al drepturilor omului, care a refuzat sa pledeze vinovat, a fost condamnat la opt ani de detentie de un tribunal al orasului Tianjin (in nord) pentru tentativa de "subversie", a anuntat pentru AFP unul dintre avocatii sai.La 1.500 de kilometri sud, la Changsha (in centru), avocatul Xie Yang, al carui caz a atras atentia tarilor occidentale, a fost condamnat pentru subversie, dar a fost scutit de pedeapsa dupa ce a acceptat sa pledeze vinovat.Primul, oprit in mai 2015 pe cand lucra pentru un cabinet de avocatura din Pekin, era cunoscut drept "macelarul super-vulgar", dupa ce a aparat o femeie care-si omorase cu lovituri de cutit violatorul, un cadru al Partidului Comunist Chinez.Sentinta data disidentilor in China vine dupa cea din iunie 2016 cand doi membrii ai Partidului Democratic Chinez, Lu Gengsong si Chen Shuqing, au fost condamnati la 11, respectiv 10 ani jumatate de inchisoare.Wu Gan ca si Xie Yang au fost arestati in 2015 in cadrul unei operatiuni care a vizat 200 de avocati, juristi si militanti care se ocupau de dosare sensibile. Cei mai multi au fost eliberati dar unii au fost condamnati la inchisoare. Wu Gan, in varsta de 44 de ani, a primit pedeapsa cea mai grea din grupul de disidenti supranumit "709".Amnesty International a criticat regimul chinez pentru ca a condamnat din nou disidenti intre Craciun si Anul Nou, atunci cand opinia publica internationala este mai putin vigilenta.