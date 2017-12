O nava de razboi rusa, supravegheata de Marina britanica in Marea Nordului

Acesta a spus ca HMS St Albans a monitorizat activitatea navei de razboi ruse Amiral Gorshkov, "in zone de interes national".Rusia nu a comentat aceasta chestiune.Marina britanica a mentionat ca a observat o intensificare a activitatii navale ruse in perioada Craciunului.Marea Britanie si-a exprimat recent ingrijorarea in legatura cu o noua amenintare a Rusiei legata de cablurile sale submarine de internet.Seful statului-major al Apararii britanice, Stuart Peach, a avertizat recent ca Marea Britanie si NATO trebuie sa acorde prioritate protejarii cailor de comunicatii.El a spus ca daca acestea ar fi taiate, "ar lovi imediat si posibil catastrofal" economia tarilor vizate.Cablurile strabat fundul marii, conectand tarile si continentele.