Canada l-a expulzat pe ambasadorul venezuelean

Canada a anuntat luni ca ambasadorul venezuelean nu mai este "binevenit" si l-a declarat "persona non grata" pe insarcinatul cu afaceri, ca represalii la expulzarea, in urma cu doua zile, a insarcinatului cu afaceri canadian de catre Venezuela, relateaza AFP, citata de Agerpres.





Ambasadorul Venezuelei fusese retras anterior retras de Caracas pentru a denunta sanctiunile canadiene impotriva unor responsabili venezueleni implicati in cazuri de coruptie, precum si incalcarile considerate flagrante ale drepturilor omului in aceasta tara scufundata intr-o criza politica si economica.





"Anunt ca ambasadorul venezuelean in Canada nu mai este binevenit in Canada. Il declar, de asemenea, persona non grata pe insarcinatul cu afaceri al Venezuelei", a afirmat intr-un comunicat sefa diplomatiei de la Ottawa, Chrystia Freeland.





Expulzarea in urma cu doua zile a insarcinatului cu afaceri al Canadei Craig Kowalik este "tipica regimului Maduro care nu inceteaza sa submineze toate eforturile vizand restabilirea democratiei si ajutorarea poporului venezuelean", a denuntat ministrul de externe.





"Canadienii nu vor sta cu bratele incrucisate in timp ce guvernul Venezuelei isi priveaza poporul de drepturile sale democratice si drepturile fundamentale ale omului si ii refuza accesul la o asistenta umanitara esentiala", a declarat Chrystia Freeland.





Guvernul de la Ottawa a ridicat tonul la adresa regimului condus de presedintele Nicolas Maduro pentru a-l determina sa accepte dialogul cu opozitia si a luat o serie de sanctiuni impotriva lui.