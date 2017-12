Un filantrop indian a finantat o ceremonie de casatorie in masa pentru 251 de tinere fara tata

Casatorie in masa in India

Un filantrop indian, care a facut avere in domeniul afacerilor imobiliare, a finantat o ceremonie in masa prin care 251 de femei provenind din medii defavorizate au putut sa se casatoreasca in Ajunul Craciunului in Gujarat, un stat din vestul Indiei, informeaza DPA, citata de Agerpres.





Omul de afaceri Mahesh Savani a organizat aceasta ceremonie de nunta in orasul Surat pentru cupluri hinduse, dar si pentru cele care proveneau din minoritatile crestine si musulmane.





Mahesh Savani a finantat organizarea casatoriilor pentru tinere femei care si-au pierdut tatii din diverse motive si care nu isi permiteau sa achite costurile generate de nunti.





Din 2012, omul de afaceri indian a ajutat 969 de tinere sa se casatoreasca in cadrul unor astfel de ceremonii in masa.





"Eu am doi fii, dar nicio fiica, desi mi-am dorit intotdeauna sa am una", a declarat Mahesh Savani. "E ca si cum aceste fete ar fi fiicele mele, eu sunt ca un fel de tata vitreg pentru ele si ele ma fac sa ma simt foarte bucuros atunci cand le vad fericite", a adaugat el.





"Nu exista nimic mai pios decat Kanyadaan (ritualul hindus prin care un tata isi conduce fiica la altar). In acest an, unul dintre prietenii mei din mediul de afaceri, Batukbhai Movaliya, a contribuit si el la finantarea casatoriei in masa", a mai spus antreprenorul indian.





In plus fata de finantarea ceremoniilor, Mahesh Savani a platit si pentru achitarea cadourilor de nunta, precum decoratiuni din aur si argint si obiecte casnice - produse electronice si mobilier - pentru fiecare mireasa, in valoare totala de 400.000 de rupii (6.250 de dolari), a declarat Ravi Vanja, asistentul omului de afaceri indian.





Mahesh Savani plateste si cheltuielile de dupa nunta, inclusiv costurile medicale generate de sarcinile viitoare ale mireselor si taxele de scolarizare ale copiilor acestora.