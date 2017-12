Las Vegas a stabilit un nou record, dupa 102 zile consecutive fara precipitatii

Orasul american Las Vegas, aflat in statul Nevada, a stabilit un nou record duminica in ceea ce priveste cea mai indelungata perioada marcata de absenta totala a precipitatiilor, informeaza Xinhua, citata de Agerpres. Ajunul Craciunului 2017 a marcat cea de-a 102-a zi consecutiva fara precipitatii in Las Vegas, potrivit datelor transmise de statia meteorologica de la Aeroportul International McCarran, administrata de National Weather Service (NWS).





Precedentul record in domeniu, ce a constat in 101 de zile consecutive lipsite de precipitatii, a fost stabilit in anul 1944.





Potrivit specialistilor de la NWS, noul record ar putea sa ajunga la 110 zile fara precipitatii, intrucat meteorologii americani nu prognozeaza ploi in urmatoarele 10 zile dupa Craciun.





Anul 2017 a marcat stabilirea unor noi recorduri in ceea ce priveste evenimentele meteorologice din Statele Unite.





In iulie, Valea Mortii, situata intre statele California si Nevada, a doborat un record vechi de 100 de ani, dupa ce a inregistrat o temperatura medie lunara de 41,9 grade Celsius.





In august, un record ce a rezistat timp de 131 de ani in Los Angeles a fost doborat la randul sau, dupa ce meteorologii au inregistrat in centrul acestei metropole americane o temperatura medie lunara de 36,6 grade Celsius.