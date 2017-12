Peru: Fostul presedinte Fujimori, gratiat de actualul sef al statului, Kuczynski

Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat pe motive de sanatate. Recent, el a fost scos din inchisoare si internat din cauza unei artimii si hipotensiuni arteriale.





Gratierea lui Fujimori a venit la cateva zile dupa ce sustinatorii lui din Congres l-au ajutat pe Kuczynski sa evite acuzatii de coruptie.

Politicienii din opozitie spun ca presedintele le promisese ca il va eliber in schimbul sprijinului lor, acuzatie pe care Kuczynski a negat-o.





In 2007, Fujimori a fost acuzat si condamnat la sase ani de inchisoare pentru mita si abuz de putere. In 2009, el a primit inca 25 de ani de inchisoare pentru abuzuri privind drepturile omului comise in timpul mandatului sau.





In luna iunie a acestui an, seful statului a propus o posibila gratiere a lui Fujimori, din motive medicale. Propunerea a venit in conditiile in care ministrul de Finante al tarii a fost demis de Congresul dominat de sustinatorii lui Fujimori.





Un sondaj realizat in luna mai de Ipsos arata ca 59% dintre peruani erau in favoarea gratierii fostului lider.





Pe parcursul celor doua mandate ale sale, Fujimori a fost criticat in urma masurilor fiscale adoptate, pentru cenzurarea presei si pentru folosirea fondurilor guvernamentale in a-si sustine campaniile electorale. El a fost acuzat ca s-a folosit de serviciul secret condus de Vladimiro Montesinos pentru a-si intimida si spiona rivalii.





Criticile au escaladat cand Fujimori a anuntat ca isi doreste un al treilea mandat de presedinte. Desi a castigat alegerile din mai 2000, victoria a insemnat inceputul decaderii lui.





La acel moment, a fost data publicitatii o inregistrare in care Montesinos mituia un membru al opozitiei din Congres. Dupa izbucnirea scandalului, opozitia a preluat controlul Congresului pentru prima data in opt ani si l-a alungat pe Fujimori din functie, invocand "o incapacitate morala".





In noiembrie 2000, el a plecat in Japonia, tara natala a parintilor lui, unde a trait timp de cinci ani in autoexil. Intr-o incercare de a-si resuscita cariera politica, el a venit in Chile, in noiembrie 2005, unde a fost arestat la cererea autoritatilor peruane.