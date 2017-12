VIDEO O activista Femen semidezbracata a incercat sa fure statuia bebelusului Iisus din Piata Sfantul Petru din Roma. Tanara striga "Dumnezeu este femeie"

Ea avea acelasi slogan pictat pe spate.Un jandarm al Vaticanului a oprit-o cand lua statuia si femeia a fost retinuta. Incidentul a avut loc cu circa doua ore inaintea mesajului “Urbi et Orbi” al Papei Francisc din aceeasi Piata Sfantul Petru.Site-ul web al Femen scrie ca femeia este Alisa Vinogradova si ca este o “sextremista”, De asemenea, se spune ca scopul grupului fondat in Ucraina este “victoria totala asupra patriarhiei”.O alta activista Femen a facut acelasi gest in ziua de Craciun din 2014, ea reusind sa ia statuia bebelusului Iisus din leagan inainte sa fie arestata.