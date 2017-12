Un sofer a intrat cu masina in sediul Partidului Social-Democrat din Berlin

Un sofer a intrat cu masina in mod deliberat in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin duminica seara, dupa care a spus politiei ca a vrut sa se sinucida, informeaza luni dpa, citata de Agerpres.





Barbatul, in varsta de 58 de ani, a suferit rani minore in accident si a fost dus la spital, a anuntat politia, adaugand ca soferul este cercetat pentru tentativa de incendiere dupa ce mai multe canistre de benzina si sticle continand un lichid au fost descoperite in masina.





Se pare ca dupa impact masina ar fi luat foc, imagini luate de la fata locului aratand piese metalice si husele de la scaunele masinii topite.





Partidul Social-Democrat a fost partener in guvernul de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel si in prezent negociaza cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aripa sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) in vederea crearii unei alte 'mari coalitii' dupa alegerile legislative din septembrie.