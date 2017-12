Papa Francisc s-a rugat pentru refugiati, la slujba din Ajun. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Iosif si  Fecioara Maria

Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti "alungati de pe pamantul lor". Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din Nazaret in Betleem fara a gasi un loc in care sa se stabileasca, noteaza news.ro.





Multi migranti, a spus el, au fost fortati sa fuga de lideri care "nu au nicio problema in a varsa sange nevinovat".





Numarul refugiatilor din intreaga lume depaseste 22 de milioane, cel mai recent influx fiind cel al numerosi membri ai grupului etnic Rohingya in Myanmar.





"Atat de multe urme de pasi sunt ascunse de urmele pasilor lui Iosif si Maria", a spus Suveranul Pontif argentinian in varsta de 81 de ani, el insusi nepotul unor migranti italieni.





La slujba de duminica seara el a adaugat: "Vedem urmele a milioane de persoane care nu aleg sa plece, dar, alungati de pe pamantul lor, ii lasa in urma pe cei dragi".





Liderul celor peste 1,2 miliarde de romano-catolici din intreaga lume a accentuat ca potrivit credintei strainii ar trebui sa fie bineveniti oriunde, scrie BBC.





Papa Francisc va tine traditionala binecuvantare "Urbi et Orbi" de Craciun, in cursul zilei de luni.