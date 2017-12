George Weah, fostul star al fotbalului african, ar putea deveni presedintele Liberiei

La 51 de ani, fostul atacant vedeta al PSG si Milan AC se afla din nou in turul doi al alegerilor prezidentiale, dupa ce a castigat net primul tur din 10 octombrie in aceasta mica tara anglofona din Africa de Vest, una dintre cele mai sarace din lume.Acesta se va confrunta in finala cu vicepresedintele Joseph Boakai, intr-un scrutin programat initial in noiembrie dar amanat dupa Craciun in urma recursurilor inaintate de adversarii sai.Singurul african care a castigat Balonul de Aur, in 1995, Weah a fost absent din tara in cea mai mare parte a razboiului civil, soldat cu 250.000 de morti intre 1989 si 2003.Intrat in politica la finalul conflictului, s-a batut in turul doi al prezidentialelor din 2005 cu Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie aleasa sef de stat in Africa.Weah este criticat de adversarii sai pentru un program prea vag si absenteismul sau din Senat, unde a fost ales in 2014.In timpul razboiului civil, a pledat pentru pace in Liberia, cerand ONU sa ii salveze tara. Ca represalii, rebelii i-au ars casa din Monrovia si au luat ostatici doi dintre verii sai.Membru al etniei kru, una dintre principalele din Liberia, si nefacand deci parte din elita descendentilor fostilor sclavi americani care domina in mod traditional viata politica, George Weah a devenit vedeta in 1988, la 22 de ani, gratie lui Arsène Wenger.Timp de 14 ani, a jucat la cele mai mari cluburi europene - Paris SG si Milan AC, la apogeul carierei, iar apoi la Chelsea, Manchester City, Marseille - adunand o avere considerabila.Joaca si acum fotbal in periferiile din Monrovia, alaturi de prietenii lui.