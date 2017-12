​Alpii francezi: Peste 100 de schiori sunt blocati in telecabine

Serviciile de salvare, alaturi de doua elicoptere, sunt mobilizate in statiunea Chamrousse (sud-est).O pana a avut loc in jurul orei locala 15,00 (14,00 GMT). Fiecare telecabina are o capacitate e 10 persoane.Numarul total al persoanelor vizate nu este cunoscut exact, dar presa locala vorbeste de pana la 200 de schiori si surferi.Telecabinele asigura legatura intre statiune, aflata la circa 1.700 m altitudine, si sectorul Croix de Chamrousse (2.250 metri).In cadrul operatiunii, un membru al echipelor de salvare este plasat pe acoperisul fiecarei telecabine, pentru a cobori la sol schiorii cu ajutorul corzilor.Vremea este favorabila.