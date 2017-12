Presedintele Elvetiei: Un referendum privind relatia cu UE ar fi util

Frictiunile dintre Elvetia si UE, organizatie din care 'Tara Cantoanelor' nu face parte, s-au agravat in contextul in care Marea Britanie isi negociaza iesirea din blocul comunitar in urma referendumului din iunie 2016 si incearca sa aiba un nou parteneriat cu Uniunea Europeana.Discutii cu privire la securizarea unui nou 'tratat-cadru' care sa guverneze relatiile dintre UE si Elvetia s-au desfasurat pentru o anumita perioada, Bruxelles-ul dorind sa inlocuiasca peste 100 de acorduri bilaterale semnate cu partea elvetiana. Insa relatiile dintre Berna si Bruxelles s-au racit in aceasta saptamana dupa ce UE a acordat Bursei de Valori a Elvetiei doar un acces limitat la blocul comunitar, ceea ce a atras amenintari cu masuri de retaliere din partea Bernei.''Calea bilaterala este importanta. De aceea, trebuie sa ne clarificam relatia cu Europa. Trebuie sa stim in ce directie vom merge. De aceea un referendum fundamental ar fi util'', a declarat Doris Leuthard pentru publicatia elvetiana Sonntags Blick.Leuthard a adaugat ca unele tari din UE considera similare cazurile Elvetiei si Marii Britanii, in timp ce alte state membre doresc sa-si consolideze propriile centre financiare pe seama Elvetiei. In opinia sa, presiunile externe nu vor contribui la un climat favorabil in Elvetia in legatura cu un potential tratat (cu UE)