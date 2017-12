Un nou val de epurari in Turcia: Peste 2.700 de persoane au fost demise, doua ziare au fost inchise

In total, 2.756 de oameni au fost demisi din diferite functii publice, inclusiv Ministerele de Interne si Aparare, potrivit unui decret publicat in Monitorul Oficial.Dupa tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, guvernul a instaurat starea de urgenta, prelungita de 5 ori, ultima oara in octombrie 2017.Printre persoanele concediate duminica se numara 637 de militari si 105 cadre universitare.Decretul a ordonat si inchiderea a 17 institutii, printre care doua ziare si sapte asociatii.Turcia afirma ca predicatorul islamist Fethullah Gulen, care traieste in Statele Unite, si miscarea sa Hizmet ("Serviciu") s-au aflat in spatele tentativei de lovitura de stat care a vizat rasturnarea regimului presedintelui Recep Tayyip Erdogan.Peste 55.000 de persoane au fost arestate si peste 140.000 demise sau suspendate din functii din iulie 2016.