VIDEO China: Cel mai mare hidroavion din lume a efectuat zborul inaugural

Supranumit "Kunlong", potrivit agentiei oficiale China Noua, aparatul AG600 este dotat cu patru turbopropulsoare si ar urma sa poata ramane in aer 12 ore. La bordul sau se pot imbarca 50 de persoane.Hidroavionul detine aplicatii militare dar este destinat oficial luptei impotriva incendiilor si pentru operatiuni de salvare in mare.17 exemplare au fost comandate de Corporatia chineza a industriei aviatiei (CCIA), controlata de stat.Este de marimea unui Boeing 737 si mult mai mare decat celelalte avioane concepute sa decoleze si sa aterizeze pe mare.Anvergura aripilor sale este insa considerabil mai mica decat cea a H-4 Hercules, un hidroavion supradimensionat conceput in anii 1940 pentru a transporta trupele aliate. Acest aparat este considerat cel mai mare construit vreodata, dar a zburat o singura data, in 1947.Prin capacitatile sale, AG600 ar putea fi folosit de China in cadrul proiectelor sale in sectoarele maritime disputate din marea Chinei meridionale, revendicata in aproape in totalitate de Beijing.China incearca sa-si reduca dependenta de constructorii externi precum Boeing si Airbus.In iunie 2016, avionul regional chinez ARJ21 a efectuat primul sau zbor comercial, punctul culminant al unui program aeronautic lansat in urma cu 15 ani si destinat sa doteze China cu un constructor credibil de avioane.