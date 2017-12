Acest tip de atac asupra unei cafenele este rar in Egipt, tara afectata in ultimii ani de un val de atentate jihadiste sangeroase.Potrivit surselor citate, atacul, soldat cu cel putin cinci raniti, a avut loc la Ayat, la circa 50 km in sudul capitalei.Presa de stat scrie ca cei doi atacatori au venit cu o motocicleta si au deschis focul, inainte de a fugi.