Coreea de Nord califica ultimele sanctiuni impuse de ONU drept un act de razboi

"Respingem in totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) drept o afectare violenta a suveranitatii republicii noastre si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in peninsula coreeana si in regiune", a declarat ministrl nord-coreean al Afacerilor externe, intr-un comunicat publicat duminica de agentia oficiala KCNA.Consiliul de Securitate al ONU a inasprit vineri sanctiunile impotriva Coreii de Nord printr-un vot unanim asupra unei rezolutii americane care abordeaza aprovizionarea cu petrol si chestiunea muncitorilor nord-coreeni din strainatate, relateaza AFP.Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian, scrie Agerpres.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea - si a lansat mai multe rachete, actiuni interzise de Natiunile Unite.Washingtonul a depus joi un proiect de rezolutie dupa negocieri cu China, aliat al Phenianului, in urma unui nou tir cu o racheta balistica intercontinentala (ICBM), la 28 noiembrie.Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, prezidat in decembrie de Japonia, au adoptat textul in jurul orelor 13.30 (18.30 GMT).Aceasta initiativa intervine intr-un context in care nici SUA, nici Coreea de Nord nu se arata dispuse sa demareze negocieri pentru a pune capat crizei din Peninsula Coreeana.Presedintele american, Donald Trump, a amenintat "sa distruga complet" Coreea de Nord in cazul unui atac asupra Statelor Unite, in timp ce Phenianul sustine ca trebuie acceptat ca putere nucleara.Rezolutia ii vizeaza in special pe expatriatii nord-coreeni, toti fiind obligati sa se intoarca acasa pana la sfarsitul lui 2019. Proiectul initial prevedea un termen de 12 luni.Mai multe mii de nord-coreeni lucreaza in strainatate, mai ales in Rusia si China, generand pretioase venituri in valuta pentru tara lor. Potrivit ONU, ei muncesc in "conditii apropiate de sclavie".Textul inaspreste cu precadere unele dispozitii incluse in rezolutii precedente, in special reducand livrarile de petrol brut si rafinat care provin majoritar din China. Aprovizionarile cu produse petroliere trebuie in consecinta sa scada cu 75%, si nu cu 90% cum au dorit initial Statele Unite.