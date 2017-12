"Vine un razboi", a avertizat un general SUA trupele americane

"Sper sa ma insel, dar vine un razboi", le-a spus generalul Robert Neller militarilor americani cantonati la o baza din Norvegia, in apropiere de orasul Trondheim (vest), in timpul unei vizite efectuate joi acolo."Sunteti intr-o lupta aici, o lupta informationala, o lupta politica, (doar) prin prezenta voastra", a adaugat el, potrivit portalului Military.com Neller a mentionat posibilitatea ca in viitorul apropiat Rusia si teatrul din Pacific sa fie urmatoarele zone majore de conflict.Mai mult, comandantul Infanteriei Marine americane a afirmat ca SUA si-ar putea muta atentia din Orientul Mijlociu spre Europa de Est, mentionand conflictele Rusiei cu Ucraina si Georgia drept justificare.El le-a subliniat astfel puscasilor marini ca ar trebui sa fie pregatiti pentru o "lupta babana" la orizont.Si sergentul-major Ronald Green a avut un ton similar."Nu uitati de ce va aflati aici", a spus Green. "Ei sunt cu ochii atintiti. La fel cum voi stati cu ochii pe ei, si ei stau cu ochii pe voi. Avem 300 de puscasi marini aici; putem ajunge de la 300 la 3.000 peste noapte; putem ridica stacheta", a continuat el.Avertismentele au venit cu o zi inainte ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, sa le transmita la randul sau trupelor de la baza militara americana Fort Bragg (Carolina de Nord) ca "nori de furtuna se aduna" deasupra Peninsulei Coreene.Ramane insa neclar daca aceste comentarii au fost mai mult decat o retorica motivationala, noteaza Fox News.Sursa citata mai mentioneaza ca sosirea lui Neller si Green in Norvegia a coincis cu sporirea tensiunilor dintre SUA si aliatii NATO, pe de o parte, si Rusia. Potrivit site-ului specializat Military.com , Rusia a avertizat Norvegia ca decizia sa de a prelungi gazduirea unui contingent de trupe americane pana la finalul lui 2018 ar afecta negativ relatiile bilaterale.