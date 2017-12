Rusia: Comunistii renunta la veteranul Ziuganov si aleg un candidat surpriza impotriva lui Putin la prezidentiale

Ziuganov, in varsta de 73 de ani, o prezenta trainica pe scena politica post-sovietica, era cel larg asteptat sa intre in cursa pentru al saselea sau scrutin prezidential consecutiv, in martie anul viitor.Insa partidul l-a ales in schimb pe Pavel Grudinin (57 de ani), un inginer mecanic ce a condus din anii 1990 o ferma la periferia Moscovei, drept candidatul care sa-l infrunte pe Putin, intr-un scrutin pe care liderul de la Kremlin in varsta de 65 de ani este asteptat sa-l castige confortabil.Ziuganov l-a felicitat pe Grudinin pentru nominalizare, in cadrul adunarii anuale a formatiunii, desfasurata sambata, a anuntat Partidul Comunist pe site-ul sau.Prin renuntarea la unul dintre comunistii din garda veche si alegand pe cineva dintr-o noua generatie, partidul pare sa incerce sa isi largeasca electoratul. Principala sa baza de sustinere a provenit dintr-o categorie de varsta care dispare rapid.Vorbind la reuniunea in cadrul careia Grudinin a fost nominalizat, Ziuganov a declarat ca apatia electorala, despre care multi analisti independenti spun ca e in crestere, este acum "cea mai mare nenorocire pentru Rusia".Comunistii au iesit pe locul doi dupa partidul aflat la putere, Rusia Unita, care il sustine pe Putin, in alegerile parlamentare din 2016, dar au obtinut doar 19,2% din voturi.Separat, in cursul zilei de sambata, Rusia Unita si-a anuntat sprijinul deplin pentru Vladimir Putin, in ceea ce se anunta a fi o cursa prezidentiala unilaterala.