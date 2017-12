Barbatul care a intrat cu masina intr-un grup de oameni in Melbourne, un fost refugiat afgan de 32 de ani, este acuzat de tentativa de crima

Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, urma sa apara sambata in fata magistratilor.Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii.Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut loc pe strada Flinders. Trei dintre ei se afla in stare critica.Noua dintre raniti sunt cetateni straini, din tari precum Coreea de Sud, Irlanda, Venezuela, China, India si Italia.Politia din Melbourne a spus ca suspectul a fost interogat si pus sub acuzare vineri, dupa ce a fost externat. Inainte de asta, reprezentantii politiei au transmis ca nu trateaza incidentul ca pe unul legat de terorism.Chiar si asa, au fost sporite efectivele politiei in oras. Autoritatile au spus ca va exista o prezenta "vizibil crescuta" a ofiterilor avand in vedere ca marti va debuta turneul de cricket The Ashes, pe Melbourne Cricket Ground.