Carles Puigdemont: Vreau sa revin in Catalonia cat mai curand posibil. Mi-ar placea chiar acum

"Vreau sa revin in Catalonia cat mai curand posibil. Mi-ar placea chiar acum. Ar fi o veste buna pentru Spania", a afirmat Puigdemont, potrivit News.ro.Intrebat daca va reveni in Catalonia la timp pentru a participa la prima sesiune a parlamentului catalan, el a raspuns: "Asa ar fi normal. Daca nu mi se va permite sa depun juramantul de presedinte, ar fi ceva extrem de anormal pentru sistemul democratic spaniol. Sunt presedintele guvernului regional si voi ramane astfel daca statul spaniol rspecta rezultatele votului".Carles Puigdemont, care a facut un apel pentru dialog cu guvernul spaniol pentru rezolvarea tensiunilor dintre Catalonia si Madrid, a precizat ca este dispus sa asculte orice propunere din partea premierului Mariano Rajoy.Vineri, Rajoy a afirmat ca este deschis unui dialog, dar a respins solicitarea lui Puigdemont de a se intalni curand, spunand ca va discuta cu persoana care va fi presedintele Cataloniei dupa alegerea acesteia de catre noul parlament regional.Negocierile pentru formarea unui guvern in Catalonia vor incepe probabil la 6 ianuarie.