​VIDEO Incendiu la Zoo din Londra: cateva persoane au fost ranite usor, un porc furnicar a murit

Porcul furnicar avea noua ani si se numea Misha.Intr-un comunicat al Gradinii Zoologice se mentioneaza ca, dintre animale, patru suricate inca nu au fost gasite.Celelalte animale care se aflau in momentul izbucnirii incendiului in apropiere nu par sa fi fost afectate, insa vor fi monitorizate zilele urmatoare.Peste 70 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului care a izbucnit in zona Animal Adventure si s-a intins la un magazin din incinta Gradinii Zoologice.Cauza incendiului inca nu este cunoscuta.