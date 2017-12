Big Ben, clopotul din Turnul cu ceas al Parlamentului britanic, bate din nou in perioada sarbatorilor

Clopotul, care da in mod gresit numele de "Big Ben" Turnului Reginei Elizabeth, din cadrul cladirii Parlamentului britanic, va batea pana la anuntarea Anului Nou, atunci cand va redeveni tacut, cu exceptia altor ocazii speciale."Sunetul plin de bucurie al Big Ben va rasuna in sezonul sarbatorilor pentru londonezi, vizitatori si pentru milioanele de persoane care il considera una dintre principalele locatii de sarbatorire a Anului Nou", a declarat Steve Jaggs, paznicul ceasului.Big Ben a ramas tacut pentru o mare parte a timpului incepand din luna august, odata cu demararea programului de renovare a cladirii Parlamentului, care va dura patru ani si va costa 61 de milioane de lire sterline (80 milioane de dolari).Clopotul a fost folosit timp de cateva zile luna trecuta in cadrul ceremoniilor care au marcat cea de-a 99-a aniversare a sfarsitului Primului Razboi Mondial."Eu, ca paznic al Marelui Ceas, si echipa mea de ceasornicari avem marea onoare de a face ca aceasta frumoasa piesa de inginerie victoriana sa ramana un instrument precis de masurare a timpului", a declarat Jaggs.