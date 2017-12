Embargoul Obama se sparge, administratia lui Trump intentioneaza sa furnizeze armament Ucrainei

Nauert a explicat ca sprijinul SUA pentru Kiev este pur defensiv. Ea a subliniat ca Ucraina este un stat suveran si are dreptul de a se apara. Scopul sustinerii cu armament a Ucrainei este de a sprijini eforturile tarii in „a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala si de a preveni viitoare agresiuni”, a mai declarat Nauert.Nu s-a precizat insa despre ce arme e vorba. Potrivit unei relatari a televiziunii ABC News, guvernul american intentioneaza sa livreze rachete antitanc.Washington Post a scris saptamana trecuta si despre prima licenta comerciala aprobata de ministerul de externe american, „pentru exportul de sisteme Sniper, munitie si accesorii ale modelului [pustii cu luneta] M107A1 in Ucraina”, informatie provenita din surse guvernamentale, insa neconfirmata oficial. Valoarea tranzactiei s-ar ridica la 41,5 milioane de dolari.Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, citata de CNN, a declarat cu privire la aceasta permisiune comerciala ca „Statele Unite nu transfera aceste arme letale Ucrainei, dar nu exclude acest lucru in viitor”.Vanzarea de armament altor tari trebuie sa fie aprobata in Congresul american. In clipa de fata se prefigureaza un acord. Acesta este intens sustinut de republicani, dupa ce, in timpul admninistratiei lui Barack Obama, guvernul democrat a luat in discutie problema, insa nu a facut pasi concreti in directia ridicarii embargoului existent.Rusia a criticat livrarile de arme planificate ale SUA catre guvernul ucrainean. Decizia va provoca liderii de la Kiev sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, a afirmat sambata ministrul adjunct al Afacerilor Externe din Rusia, Grigori Karasin, citat de agentia de presa RIA.Se asteapta ca aceasta miscare sa inrautateasca relatiile, deja tensionate, dintre SUA si Rusia. Moscova sprijina separatistii care lupta impotriva trupelor guvernamentale in conflictul din estul Ucrainei. UE si SUA au impus sanctiuni Rusiei din cauza crizei est-ucrainene si in urma anexarii Crimeei de catre Rusia, in martie 2014, in urma unui referendum national in parte contestat international.Presedintele rus Vladimir Putin a declarat deja, in septembrie, ca orice decizie a SUA de a furniza arme defensive Ucrainei ar escalada conflictul. Luni 18 decembrie, Ministerul rus de Externe si-a retras observatorii militari din Comisia de Armistitiu. Acest lucru a starnit temeri in Ucraina, ca Rusia si-ar fi retras acesti ofiteri pentru a incepe pregatirea unor operatiuni militare.Razboiul in zona dureaza de peste trei ani. Potrivit datelor ONU, mai mult de 10.000 de persoane au fost ucise in timpul acestui conflict armat. Un plan de pace convenit in 2015 a fost implementat pana acum doar partial. De la inceputul razboiului, peste o duzina de armistitii au fost convenite si ulterior rupte.De Craciun s-a convenit un nou armistitiu. Reprezentantii partilor beligerante au convenit miercuri incetarea focului din estul Ucrainei pe timpul vacantelor de Craciun si de Revelion. Angela Merkel a salutat aceasta decizie.Intr-o declaratie comuna, cancelarul Merkel si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au solicitat ”aplicarea cat mai rapida a angajamentelor semnate, pentru ca suferintele populatiei sa fie atenuate”. In declaratie s-a mai cerut si „stabilizarea armistitiului in Ucraina de Est”.