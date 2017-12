Dirijorul Charles Dutoit, director artistic al Royal Philharmonic Orchestra, acuzat de sase femei de agresiune sexuala, scrie The Guardian, citat de news.ro. Charles Dutoit, in varsta de 81 de ani, a transmis un comunicat impreuna cu orchestra in care se spune ca cele doua parti au fost de comun acord ca dirijorul sa nu mai apara in concertele imediat urmatoare.





"Aceste acuzatii sunt luate foarte in serios de catre orchestra", iar Royal Philharmonic crede ca adevarul va trebui hotarat printr-o procedura legala. "Lui Charles Dutoit trebuie sa i se acorde sansa de a cauta consiliere legala si de a contesta aceste acuzatii".





Intre timp, San Francisco Symphony, Boston Symphony Orchestra si Sydney Symphony Orchestra au renuntat la serviciile lui, iar orchestre din New York, Chicago si Cleveland au anulat aparitiile lui Dutoit - care a participat anul acesta si la Festivalul "George Enescu".





Incidentele la care se face referire in acuzatii au avut loc in perioada 1985 - 2010. Intre femeile care acuza se numara mezzosoprana Paula Rasmussen, retrasa acum din activitate, si pianista Jenny Q Chai, care sustine ca a fot agresata pe cand avea 17 ani.





De origine elvetiana, Dutoit a debutat ca dirijor in 1959, dupa ce o scurta perioada a cantat la viola. A castigat doua premii Grammy si multe alte dictinctii. A fost director artistic al Montreal Symphony Orchestra timp de 25 de ani si a colaborat zece ani cu Orchestre National de France.





Cu Royal Philharmonic Orchestra a inceput colaborarea in 2009, iar contractul sau urma sa se incheie in 2019, cand este programat sa primeasca un nou titlu onorific de dirijor pe viata.