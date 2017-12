Anul 2017, cel mai violent din ultimele doua decenii din Mexic: In primele 11 luni au fost comise 23.100 de omoruri

Violente record in Mexic

Anul 2017 a fost cel mai violent din ultimele doua decenii in Mexic, unde au fost consemnate in primele unsprezece luni 23.101 omoruri, potrivit datelor oficiale publicate vineri, transmite AFP, citata de Agerpres. Bilantul este cel mai ridicat din ultimii 20 de ani, de cand autoritatile consemneaza statistici in materie.





Cifra depaseste bilantul din 2011, considerat pana acum cel mai violent, cu 22.409 de omoruri.





Doar in noiembrie 2017, in Mexic au fost inregistrate 2.212 de omoruri, dupa ce in octombrie fusese consemnat nefericitul record de 2.380 de crime.





Zone pana acum neafectate de luptele intre carteluri, precum statul Baja California Sur, din nord-vestul tarii, unde vin multi turisti straini, au cunoscut in acest an un val de violente fara precedent.





Dupa lansarea de catre presedintele Felipe Calderon (2006-2012) a razboiului impotriva traficantilor de droguri, violentele au crescut considerabil in aceasta tara.





Ofensiva armatei a permis arestarea mai multor sefi de carteluri de narcotrafic, dar a dus de asemenea la fragmentarea gruparilor infractionale si, implicit, la cresterea violentelor, sunt de parere expertii.