VIDEO Doi irlandezi heterosexuali s-au casatorit pentru a evita taxa pe mostenire pentru o casa

Best friends Michael O'Sullivan and Matt Murphy ahead of civil marriage in order to avoid inheritance tax. More @IrishMirror pic.twitter.com/skGJLeqoxN — Emma McMenamy (@emmamcm) 22 December 2017

Matt Murphy si Michael O’Sullivan sunt buni prieteni si heterosexuali, dar au decis sa se casatoreasca dupa ce si-au dat seama ce impozit ar trebui platit pe casa pe care Murphy, 83 de ani, intentioneaza sa i-o lase prin testament lui O’Sullivan, 58 de ani.Cei doi se stiu de trei decenii, iar fiecare a trecut prin momente grele, O’Sullivan ramanand fara casa iar Murphy fiind diagnosticat cu o boala grava.“Am stat la el o perioada si, pana la urma, Matt mi-a spus: ‘De ce nu te muti aici?’. Am mers la el si am stat la el perioade de timp, dar nu permanent”, a spus O’Sullivan.Acesta a avut grija de Murphy, care, insa nu isi permite sa-l plateasca. “Pana la urma Matt a spus ca singurul mod in care poate sa ma plateasca este sa-mi lase case. A spus ca o sa-mi dea casa ca sa am unde sa traiesc dupa ce el se stinge”, a explicat O’Sullivan.Totusi, transmiterea casei prin mostenire ar insemna o taxa enorma, ceea ce ar insemna ca trebuie vanduta, asa ca Murphy a propus casatoria ca metoda de a evita impozitul.