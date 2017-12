Rusia a creat primul sau sistem complet de acoperire radar

"Pentru prima data in istoria tarii, un sistem radar cu acoperire completa a fost creat in jurul Rusiei", a spus seful Apararii.Comandantul fortelor ruse de aparare aerospatiala, general-colonelul Alexandr Golovko, declarase anterior ca, pentru prima data in istoria fortelor armate ale Federatiei Ruse, trei radare avansate de tip Voronezh, din cadrul sistemului radar de avertizare timpurie, au intrat simultan in serviciul de lupta in regiunile Krasnoiarsk, Altai si Orenburg.Potrivit lui Golovko, astfel, dupa lansarea acestor radare, o retea de sapte radare de noua generatie (alte patru sunt deja in serviciu de lupta in regiunile Kaliningrad, Irkutsk si Krasnodar) vor asigura monitorizarea continua a zonelor din care pot fi trase rachete.Golovko a reiterat ca radarul Daryal din Pechora, statiile radar Dnepr din Murmansk si Kazahstan si radarul Volga din Belarus monitorizeaza de asemenea zone din care pot fi trase rachete. Insa radarele Daryal si Dnepr sunt invechite, a adaugat general, iar radare de noua generatie sunt construite in regiunile ruse Komi si Murmansk.