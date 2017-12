Marea Britanie se intoarce dupa Brexit la "emblematicul" pasaport albastru

"Parasirea UE ne da o ocazie unica sa ne restauram identitatea nationala", a declarat Brandon Lewis, secretarul de stat insarcinat cu Imigratia, citat intr-un comunicat."De aceea sunt incantat sa anunt ca pasapoartele britanice vor recapata emblematicul lor design aurit pe fond albastru, dupa ce vom iesi din UE, in 2019", a adaugat el.Noile pasapoarte albastre vo fi emise in urma prelungirii contractului cu fabricantul, in octombrie 2019.Pana atunci, de la data Brexitului, prevazut pe 29 martie 2019, si pana in octombrie, copertile de culoarea celebrului vin frantuzesc vor fi utilizate in continuare, insa mentiunea "Uniunea Europeana" va disparea.