Pastor de reni, obligat de curtea suprema din Norvegia sa taie 41 de animale din turma sa de 116 de capete

In tundra norvegiana sunt 220.000 de reni

Jovsset Ante Sara, care contestase cu succes de doua ori un ordin de reducere a turmei sale, spune ca nu-si poate asigura traiul daca macelareste atatia reni.Guvernul a facut insa apel la cele doua decizii favorabile pastorului pentru ca politica sa este sa previna pasunatul excesiv in tundra in care se estimeaza ca traiesc 220.000 de reni.Curtea suprema din Norvegia a spus ca ordinul de ucidere a animalelor nu incalca drepturile lui Sara.“Consider ca deciza nu ia in calcul drepturile minoritatii Sami”, a spus insa avocatul apararii, Trond Pedersen Biti, adaugand ca va face apel la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului.